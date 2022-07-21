В Китае закрывается известный производитель Bluetooth-наушников

Крупный производитель Bluetooth-наушников Dongguan Koppo Electronics Co прекращает работу и увольняет всех сотрудников. Причиной стали экономические сбои, проблемы с поставками и торговлей.

Компания управляла предприятием в Дунгуане на юге провинции Гуандун в течение 12 лет. Причиной своего закрытия там называют отсутствие платежей со стороны ряда зарубежных клиентов электронной коммерции.

В специальном уведомлении компании говорится, что с момента начала пандемии Covid-19 глобальные экономические и торговые потоки претерпели беспрецедентные сбои, на складе скопилось много готовой продукции.

На пике своей деятельности компания производила около 400 000 наушников в месяц, на предприятии работало более 1000 человек. Сейчас остается уволить только 100 сотрудников.

В Koppo Electronics отмечают, что после пандемии дополнительные трудности появились из-за ситуации на Украине, которая тоже нанесла удар по бизнесу.

Одним из крупнейших клиентов компании, пропустившим платежи, была расположенная в Шэньчжэне трансграничная фирма по производству бытовой электроники Sunvalley, крупный продавец гаджетов китайского производства на Amazon.

Ранее Amazon удалил тысячи китайских продавцов с платформы. Среди них была и Sunvalley, из-за чего и не была произведена оплата в адрес Koppo Electronics.

Согласно годовому отчету компании, трансграничные продажи SACA, зарегистрированной в Шэньчжэне, в 2021 году сократились почти вдвое из-за репрессий Amazon, что привело к убыткам в размере 1,52 млрд юаней за этот период.