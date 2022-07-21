Диетолог Мелисса Рифкин назвала пищевые привычки, которые тайно повышают уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови повышают не только конфеты и сладкая газировка. Существуют некоторые пищевые привычки, которые дают такой же результат, пока люди даже не подозревают об этом.

Одна из них – недостаточное потребление клетчатки. Диетолог Мелисса Рифкин говорит, что продукты с высоким содержанием углеводов и низким – клетчатки, вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.

При этом введение в рацион клетчатки сдерживает рост глюкозы, даже если продукты содержат добавленный сахар. Мужчинам рекомендуется потреблять 30-38 г клетчатки в день, женщинам – 20-25.

Избежать скачка сахара в крови помогает присутствие в продуктах белков, жиров и углеводов одновременно.

Например, тарелка сладких овсяных хлопьев повысит уровень сахара в крови. Овсянка с греческим йогуртом, яйцом, авокадо не даст такого результата.

Очень опасно потребление так называемого скрытого сахара. Это различные соусы, протеиновые батончики. Все они содержат добавленный сахар, который повышает уровень глюкозы.

Самое большое влияние на содержание глюкозы в крови оказывает рафинированный сахар. Он содержится в сладких напитках и кондитерских изделиях.

При потреблении таких продуктов необходимо контролировать порции. Чтобы уменьшить негативное влияние, эту пищу нужно сочетать с продуктами, содержащими клетчатку, белки и жиры.