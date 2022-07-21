Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
Российские силовики пресекли деятельность разведывательно-диверсионной группы Службы безопасности Украины в Херсоне.
Российское информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что спецслужбы РФ раскрыли деятельность диверсантов СБУ из Одессы, которые орудовали в Херсонской области. Отмечается, что данная сеть диверсантов армии Украины была самой крупной в регионе.
По данным "РИА Новости", задержан украинец, готовивший диверсию со взрывом. Также была обнаружена партия из 48 килограмм тротила в шашках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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