Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области

Российские силовики пресекли деятельность разведывательно-диверсионной группы Службы безопасности Украины в Херсоне.

Российское информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что спецслужбы РФ раскрыли деятельность диверсантов СБУ из Одессы, которые орудовали в Херсонской области. Отмечается, что данная сеть диверсантов армии Украины была самой крупной в регионе.

По данным "РИА Новости", задержан украинец, готовивший диверсию со взрывом. Также была обнаружена партия из 48 килограмм тротила в шашках.