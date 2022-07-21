Президент Италии Маттарелла объявил о роспуске парламента
Президент Италии Серджио Маттарелла объявил в четверг о своем решении распустить парламент и подписал соответствующий указ, сообщает RAI.
Это результат отставки правительства Марио Драги из-за распада коалиции. Осенью Италии предстоят досрочные выборы.
Утром 21 июля премьер-министр Драги подал президенту безотзывное прошение об отставке.
Накануне в Сенате произошло беспрецедентное событие, когда три крупные коалиционные группы — «Движение пяти звезд», Forza Italia и «Лига» не приняли участия в голосовании за вотум доверия правительству национального единства.
Согласно календарю, парламентские выборы должны были состояться в первой половине следующего года.
Дата выборов будет объявлена в четверг. Уже известно, что предвыборная кампания будет уникальной: короткой и проведенной в середине лета.
Опубликовано: Николай Скира
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