Президент Италии Маттарелла объявил о роспуске парламента

Президент Италии Серджио Маттарелла объявил в четверг о своем решении распустить парламент и подписал соответствующий указ, сообщает RAI.

Это результат отставки правительства Марио Драги из-за распада коалиции. Осенью Италии предстоят досрочные выборы.

Утром 21 июля премьер-министр Драги подал президенту безотзывное прошение об отставке. 

Накануне в Сенате произошло беспрецедентное событие, когда три крупные коалиционные группы — «Движение пяти звезд», Forza Italia и «Лига» не приняли участия в голосовании за  вотум доверия правительству национального единства.

Согласно календарю, парламентские выборы должны были состояться в первой половине следующего года.

Дата выборов будет объявлена ​​в четверг. Уже известно, что предвыборная кампания будет уникальной: короткой и проведенной в середине лета.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 