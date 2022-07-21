Лукашенко допустил окончание «войны» на приемлемых для Украины условиях
Александр Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине можно завершить на выгодных Киеву условиях.
Вечером четверга в сети появился ряд фрагментов интервью Александра Лукашенко французскому журналисту, в ходе которого белорусский лидер назвал российскую спецоперацию войной, однако допустил, что она может завершиться на более приемлемых для Украины условиях, если делегаты Киева вернутся за стол переговоров.
Вместе с тем Александр Лукашенко сомневается в подобном развитии событий, поскольку Запад запрещает Украине возобновлять переговоры с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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