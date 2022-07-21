Писатель Стивен Кинг отказался от слов о величии Степана Бандеры

Стивен Кинг сообщил, что не считает великим украинского националиста Степана Бандеру.

21 июля американский писатель в жанре ужасы Стивен Кинг признался, что стал жертвой русских пранкеров Вована и Лексуса, в разговоре с которыми по незнанию заявил, что считает великим украинского националиста Степана Бандеру.

Позднее Кинг ознакомился с биографией Бандеры и публично заявил, что отрекается от своих прежних слов, поскольку не считает Степана Бандеру великим человеком.