Писатель Стивен Кинг отказался от слов о величии Степана Бандеры
Стивен Кинг сообщил, что не считает великим украинского националиста Степана Бандеру.
21 июля американский писатель в жанре ужасы Стивен Кинг признался, что стал жертвой русских пранкеров Вована и Лексуса, в разговоре с которыми по незнанию заявил, что считает великим украинского националиста Степана Бандеру.
Позднее Кинг ознакомился с биографией Бандеры и публично заявил, что отрекается от своих прежних слов, поскольку не считает Степана Бандеру великим человеком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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