Писатель Стивен Кинг отказался от слов о величии Степана Бандеры

Стивен Кинг сообщил, что не считает великим украинского националиста Степана Бандеру.

21 июля американский писатель в жанре ужасы Стивен Кинг признался, что стал жертвой русских пранкеров Вована и Лексуса, в разговоре с которыми по незнанию заявил, что считает великим украинского националиста Степана Бандеру.

Позднее Кинг ознакомился с биографией Бандеры и публично заявил, что отрекается от своих прежних слов, поскольку не считает Степана Бандеру великим человеком.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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