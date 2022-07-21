WSJ: ЕС заблокировал инициативу санкций против российской компании «ВСМПО-Ависма»

Издание The Wall Street Journal сообщает, что в Евросоюзе запретили вводить санкции против компании "ВСМПО-Ависма".

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что группа представителей Евросоюза выступила с инициативой по введению санкций против российской компании "ВСМПО-Ависма", однако данная инициатива была немедленно заблокирована большинством голосов европарламентариев, что исключает санкции против этого российского предприятия.

Примечательно, что российская компания "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титана и изделий из него во всём мире. Возможно, в ЕС понимают, что подобные санкции могут нанести значительный вред экономикам стран Европы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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