Экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию
Солнцевский суд Москвы вынес приговор Илье Белостоцкому. Он признан виновным по делу о педофилии и осужден на 14 лет тюрьмы.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован. О том, признал ли осужденный вину, не сообщается.
Белостоцкий был режиссером, сценаристом и постановщиком «Ералаша», а также режиссером-постановщиком семи серий популярного серила «След».
Последней его киноработой стал детский фильм под названием «Бегство рогатых викингов». Он был снят в 2018 году.
Ранее непроверенные источники сообщали, что дома у Белостоцкого была обнаружена детская порнография.
По данным некоторых телеграмм-каналов, речь шла о целой коллекции фотографий и видеозаписей.
В 202 году режиссер был арестован по обвинению в половых отношениях с несовершеннолетним. Речь шла о развратных действиях в отношении подростка.
Впоследствии обвинение было переквалифицировано в действия сексуального характера с применением насилия либо с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего.
Опубликовано: Светлана Репина
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