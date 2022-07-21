Экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам тюрьмы за педофилию

Солнцевский суд Москвы вынес приговор Илье Белостоцкому. Он признан виновным по делу о педофилии и осужден на 14 лет тюрьмы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован. О том, признал ли осужденный вину, не сообщается.

Белостоцкий был режиссером, сценаристом и постановщиком «Ералаша», а также режиссером-постановщиком семи серий популярного серила «След».

Последней его киноработой стал детский фильм под названием «Бегство рогатых викингов». Он был снят в 2018 году.

Ранее непроверенные источники сообщали, что дома у Белостоцкого была обнаружена детская порнография.

По данным некоторых телеграмм-каналов, речь шла о целой коллекции фотографий и видеозаписей.

В 202 году режиссер был арестован по обвинению в половых отношениях с несовершеннолетним. Речь шла о развратных действиях в отношении подростка.

Впоследствии обвинение было переквалифицировано в действия сексуального характера с применением насилия либо с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего.