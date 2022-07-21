В США выявлен первый с 1993 года случай заражения полиомиелитом

Первый почти за двадцать лет случай заболевания полиомиелитом обнаружен в США.

Пресс-служба Центра по контролю заболеваний Соединённых Штатов сообщает, что 21 июля на территории страны был выявлен первый случай заболеваний полиомиелитом. В последний раз завозной инцидент обнаружения заболевания в США был зафиксирован в 1993 году.

До этого случай обнаружения заражением полиомиелитом в американском государстве фиксировали в 1979 году. В тот раз инцидент не имел завозного характера.