В США выявлен первый с 1993 года случай заражения полиомиелитом
Первый почти за двадцать лет случай заболевания полиомиелитом обнаружен в США.
Пресс-служба Центра по контролю заболеваний Соединённых Штатов сообщает, что 21 июля на территории страны был выявлен первый случай заболеваний полиомиелитом. В последний раз завозной инцидент обнаружения заболевания в США был зафиксирован в 1993 году.
До этого случай обнаружения заражением полиомиелитом в американском государстве фиксировали в 1979 году. В тот раз инцидент не имел завозного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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