США заподозрили компанию Huawei в сборе секретной информации с военных баз и ракетных шахт для передачи в Китай

Администрация Байдена проводит расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. В США подозревают, что компания может собирать секретную информацию с военных баз и ракетных шахт.

Американские власти полагают, что Huawei может получать данные о военных учениях, состояниях готовности баз и персонала с помощью своего оборудования.

Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщает, что расследование начато Министерством торговли вскоре после вступления Джо Байдена в президентскую должность.

В апреле 2021 года Huawei вызвали в суд, чтобы узнать о политике компании в отношении обмена данными с иностранными сторонами, которые ее оборудование может собирать с мобильных телефонов.

Компания категорически опровергла обвинения правительства США в том, что она может шпионить за американскими клиентами и представляет угрозу национальной безопасности.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что правительство США злоупотребляет концепцией национальной безопасности и государственной власти, чтобы сделать все возможное, чтобы подавить Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании.

В посольстве обращают внимание на то, что никаких убедительных доказательств угрозы безопасности США или других стран со стороны Huawei представлено не было.

Если Министерство торговли решит, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, все транзакции с компанией могут быть запрещены. В таком случае американским операторам связи придется отказаться от использования оборудования данного бренда.