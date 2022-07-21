Лукашенко объявил о готовности лично защищать Беларусь с оружием в руках
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов, при угрозе безопасности страны, лично защищать синеокую с оружием в руках.
21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью французскому информационному агентству AFP рассказал о своих действиях в случае угрозы суверенитету и независимости страны.
Лукашенко утверждает, что главной его задачей в качестве белорусского лидера является обеспечение безопасности Беларуси, поэтому, в случае возникновения угрозы, будет готов лично встать в полный рост с оружием в руках, чтобы обеспечить мирное небо для белорусов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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