Лукашенко объявил о готовности лично защищать Беларусь с оружием в руках

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов, при угрозе безопасности страны, лично защищать синеокую с оружием в руках.

21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью французскому информационному агентству AFP рассказал о своих действиях в случае угрозы суверенитету и независимости страны.

Лукашенко утверждает, что главной его задачей в качестве белорусского лидера является обеспечение безопасности Беларуси, поэтому, в случае возникновения угрозы, будет готов лично встать в полный рост с оружием в руках, чтобы обеспечить мирное небо для белорусов.