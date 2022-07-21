В США впервые с 2013 года выявлен случай полиомиелита

Официальные лица нью-йоркского округа Рокленд сообщили о выявление случая полиомиелита. Это вирусное заболевание может вызывать неврологические симптомы, паралич или смерть.

Считается, что в США заболевание было полностью ликвидировано в 1979 году. Но путешественник иногда завозили болезнь из других стран. Последний такой случай был зафиксирован в 2013 году.

Сообщается, что штамм у пациента оказался связан с подвариантом полиомиелита, который использовался в оральной вакцине. Она не вводится в США более 20 лет.

Заболевший мужчина не был вакцинирован и не принимал данную вакцину. По словам сенатора Элайджи Рейхлин-Мельника, заражение произошло за пределами США.

Исполнительный директор округа Рокленд Эд Дэй и комиссар по вопросам здравоохранения округа доктор Патрисия Шнабель Рупперт призвали жителей, которые не были вакцинированы или не завершили серию вакцинации против полиомиелита, пройти вакцинацию как можно скорее.

Рокленд Эд Дэй сказала, что многие американцы слишком молоды, чтобы помнить о полиомиелите. Но когда-то эта болезнь вселяла страх. Она призвала сделать прививки детям прямо сейчас.

Симптомы полиомиелита похожи на грипп. Это боль в горле, лихорадка, усталость и тошнота. Болезнь нельзя вылечить, но ее можно предотвратить с помощью вакцинации.

В июне полиомиелит был обнаружен в пробах сточных вод в Лондоне, что стало первым с 1980-х годов признаком того, что вирус может распространяться в Англии, но, по словам властей, случаев заболевания обнаружено не было.