Дачники рассказали, как можно использовать марганцовку на участке

Перманганат калия — это доступный аптечный препарат, который нередко применяют дачники при уходе за разными культурами.

Обработка посевного материала:

Для получения крепкой жизнеспособной рассады семена необходимо обеззараживать. Готовят слабо-розовый раствор, для чего разводят 1 г кристалликов перманганата калия в 250 мл слегка согретой отстоявшейся воды. Погружают подготовленные семена и выдерживают 20-30 минут.

Такая дезинфекция позволяет уничтожить патогенные микроорганизмы, что важно для защиты будущих всходов от грибковых болезней. Также обеспечивается насыщение марганцем, способствующим усилению ростовых процессов.

При помощи марганцовки практикуют проведение обеззараживания субстрата, подготовленного для рассады.

Алгоритм действий:

Распределяют почвенную смесь по рассадочным емкостям.

Отмеряют 2 г перманганата калия.

Пересыпают препарат в тару с 500 мл подогретой воды.

Размешивают до растворения всех кристалликов.

Поливают обильно антисептическим раствором грунт. Выдерживают 7-8 часов. Затем проводят посевные работы.

Применяют марганцовку с целью предупреждения появления на рассаде опасной черной ножки. На 10-литровую емкость отстоянной воды берут 3 г обеззараживающего препарата. Вливают аккуратно жидкость на почву непосредственно под корень. Обычно проводят такую процедуру дважды, пока рассада находится дома.

При первых признаках черной ножки зараженные сеянцы выкапывают полностью и уничтожают. Грунт в рассадной таре полностью проливают розовой жидкостью.

Обработка растений:

Помогает марганцовка улучшать развитие овощных, ягодных, зеленных культур. При правильном использовании активизируются ростовые процессы, повышается устойчивость к неблагоприятным условиям.

Перед внесением раствора необходимо удалить сорную растительность и разрыхлить почву. При внесении лечебной жидкости оберегают листья от скапливания капель, способных спровоцировать ожоги.

Алгоритм действий:

Растворяют 2 г кристаллов марганцовки в 50 мл подогретой воды.

Переливают антисептический концентрат в тару с 5 л отстоявшейся воды и размешивают.

Вливают светло-розовую жидкость под корни культур. Норма — 500 мл на взрослое растение.

Марганцовка позволяет предупредить развитие гнили, которую часто вызывает повышенная влажность и густота посадок.

Используют перманганат калия для профилактики появления на разных культурах мучнистой росы. Помогает препарат предупредить развитие фитофтороза. Готовят для орошения посадок баклажанов, помидоров, перца разных видов капусты, картофеля светло-розовый раствор.

В 10 л жидкости разводят 2-3 ст. л. жидкого мыла и 200 г растертого чеснока. Процедуру практикуют дважды за месяц.

Доступный препарат восполняет дефицит в грунте марганца. При недостатке этого вещества растения ослабевают, снижается их урожайность. Подкармливать свеклу, капусту, морковь и другие овощные разновидности нужно в июле.

Для растворения на 10-литровую тару с водой берут 3 г кристалликов марганцовки. Этот объем используют для полива площади в 3-4 м2.

Кустарники малины, крыжовника, ежевики, смородины с целью улучшения плодоношения поливают средством весной.

Ежегодно обеззараживают розовой антисептической жидкостью внутренние плоскости теплицы, а также весь инвентарь. Опрыскивают обильно грунт внутри и снаружи. Такая обработка обеспечивает защиту посадок от возможных вспышек инфекций.

При грамотном применении доступного перманганата калия удается укрепить иммунитет культур. Используют средства на основе марганцовки на дачных участках в разных ролях. В результате активизируется рост растений, повышается урожайность.