Новое исследование выявило фрукт №1 для снижения уровня холестерина

Фрукты полезны для здоровья. Но один их них не только содержит витамины и прочие необходимые организму вещества, но еще и помогает снизить уровень холестерина.

В Журнале Американской кардиологической ассоциации опубликованы результаты нового исследования, в котором участвовала 1000 человек.

Из них 500 участников съедали авокадо каждый день, а еще 500 не делали этого. Через 6 месяцев оказалось, что у первой группы снизился уровень холестерина.

Люди, которые ели авокадо, в целом придерживались более здоровой диеты. Доктор медицинских наук Сара Глассер отмечает, что во время исследования участники каждой группы придерживались схожих принципов питания.

При этом специалист допускает, что при заполнении анкет участники могли не указать молочные коктейли, пиццу или другие блюда, которые употребляли изредка.

Доктор объясняет, что способность авокадо снижать уровень холестерина связана с ускоренным расщеплением липопротеинов и замедление выработки печенью определенных соединений.

Глассер говоирт, что люди с повышенным уровнем холестерина часто отказываются от красного мяса, сыра, десертов.

По ее словам, это правильное пищевое поведение, однако не меньше внимания нужно уделять добавлению в свой рацион здоровой пищи, например, авокадо.