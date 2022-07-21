ЕС ввёл санкции против российских актёров Безрукова и Машкова

Российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков попали в санкционный список.

21 июля в Официально журнале Европейского союза была опубликована информация о том, что российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков были включены в обновлённый черный список ЕС.

Представители Евросоюза пояснили, что Безруков и Машков попали под европейские антироссийские санкции из-за поддержки специальной военной операции России на территории Украины.