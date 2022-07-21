ЕС ввёл санкции против российских актёров Безрукова и Машкова
Российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков попали в санкционный список.
21 июля в Официально журнале Европейского союза была опубликована информация о том, что российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков были включены в обновлённый черный список ЕС.
Представители Евросоюза пояснили, что Безруков и Машков попали под европейские антироссийские санкции из-за поддержки специальной военной операции России на территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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