ЕС ввёл санкции против российских актёров Безрукова и Машкова

Российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков попали в санкционный список.

21 июля в Официально журнале Европейского союза была опубликована информация о том, что российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков были включены в обновлённый черный список ЕС.

Представители Евросоюза пояснили, что Безруков и Машков попали под европейские антироссийские санкции из-за поддержки специальной военной операции России на территории Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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