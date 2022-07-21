Депутат бундестага Вагенкнехт прогнозирует крах Германии из-за экономической войны с Российской Федерацией.

В четверг, 21 июля 2022 года, немецкое новостное агентство DPA сообщило, что депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт утверждает, что экономическая война ФРГ с Россией приведёт к краху германской экономики.

Вагенкнехт призывает немецкое правительство прекратить конфронтацию с РФ, ведь такое противостояние не сможет навредить Путину, а лишь нанесёт невосполнимый ущерб ФРГ, которая не сможет существовать без российского газа.