Огородники рассказали о причине изменения цвета помидоров

Томат, либо помидор (Solanum lycopersicum) ― это вид травянистых однолетних и многолетних растений, который относится к роду Паслен семейства Пасленовые.

Что является причиной изменения цвета помидоров:

Основным фактором является особенность сорта, которая позволяет плодам храниться дольше. Однако у данной особенности присутствует также и существенный недостаток: некоторые вкусовые качества заметно теряются.

Помимо данной причины, проблемой может являться заболевание столбур или фитоплазмоз. Так как оно является вирусным, лечение пострадавших растений не представляется возможным. Основными симптомами заболевания являются листья с отчетливым розовым или лиловым оттенком, мельче обычных, жесткие на ощупь.

Следующая причина — это обыкновенный недостаток полезных веществ в совокупности с чересчур высокой температурой в открытом грунте или в теплице. При недостатке кальция и калия, наряду с избытком азота томаты меняют свой цвет.

Чтобы определить, что растениям недостаточно калия, следует обратить внимание на листья: на краях будут заметные ожоги. При недостатке кальция верхние листья начинают постепенно засыхать. Следует отличать данный признак от признака чрезмерного обилия азота. При переизбытке вегетативная масса заметно увеличивается.

Следует отменить, что в почве калий может находиться в достаточном количестве, однако если температура воздуха превышает 32 °C растения просто не смогут его усваивать.

При обнаружении данных признаков необходимо произвести внекорневую подкормку, при обилии азота чаще заниматься поливом растения, а также подсыпкой под них древесной золы.

В чем причина опадания томатов?

При недостаточном количестве света, чаще всего при густых посадках или слабом освещении в теплице, плоды томатов могут начать осыпаться.

Причиной служит недостаток калия и фосфора в комплексе с переизбытком азота. Чтобы прекратить опадание необходимо как можно чаще рыхлить почву, заниматься поливом растений, а также произвести внекорневую подкормку, используя суперфосфат и сульфат калия.

Недостаток бора и марганца в почве также может спровоцировать опадание томатов. Для исправления ситуации необходимо позаботиться о внесении этих элементов в почву.

Открытые форточки, двери в теплице могут спровоцировать опадание. Чересчур низкая температура воздуха, например, ниже 16 °C, является губительной для томатов.

При чрезмерной кислотности почвы необходимо срочно добавить известь по 200 г на 1 м почвы, чтобы избежать последующего опадания.