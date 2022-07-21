DPA: Европол обнаружил случаи контрабанды оружия из Украины

Издание DPA утверждает, что европейские спецслужбы фиксируют случаи контрабанды оружия, поставляемого на Украину.

22 июля информационное агентство DPA сообщило, что представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о раскрытии случаев контрабанды вооружений из Украины. По словам Оорта, в ведомстве обнаружили, что отдельные украинцы нередко выезжают с территории своей страны, имея при себе различное оружие.

В Европоле опасаются, что представители вооружённых сил Украины могут продавать западное оружие террористам, которые дестабилизируют обстановку в Европе.