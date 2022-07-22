Издание Le Figaro утверждает, что страны Европы повторили ошибку Наполеона, введя некоторые антироссийские санкции.

Журналист с экономическим и юридическим образованием Оливье Де Мейзон Руж написал статью для издания Le Figaro, где сообщил, что руководство стран Европейского союза совершает ошибку Наполеона в отношении России: в 1806 году французский полководец провёл военную блокаду Англии, после чего мир ощутил нехватку сырьевых ресурсов и передовых на тот момент производственных станков.

Далее Англия наладила торговлю с партнёрами за океаном, что в целом пошло на пользу Лондону. Мейзон Руж уверен, что отрезая Россию от торговли с Западом страны ЕС неосознанно толкают Москву на сотрудничество с Китаем, лишь увеличивая мощь Москвы.