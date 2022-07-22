Эксперты объяснили, что коронавирус ВА.5 может сделать с Соединенными Штатами

Наиболее заразный вариант коронавируса угрожает новой волной инфекций в Соединенных Штатах, даже среди тех, кто выздоровел от вируса сравнительно недавно.

На данный момент вспышку коронавируса в США вызывают ВА.5 и ВА.4 – подварианты, которые являются доминирующими.

Доля положительных результатов тестов стремительно растет и сейчас выше, чем во время большинства других волн пандемии, даже с учетом того, что многие американцы делают тесты дома.

Профессор молекулярной медицины в Scripps Research Эрик Тополь считает, что существует недооценка того, что вирус может сделать со страной. И он уже оказывает свое влияние.

Подварианты BA.5 и BA.4 отличаются от своих предшественников тем, что умеют уклоняться от иммунитета от вакцин и предыдущих инфекций.

В странах, где BA.4 и BA.5 доминировали в течение нескольких недель или месяцев, подварианты вызвали увеличение числа случаев и госпитализаций, несмотря на некоторый популяционный иммунитет от предыдущих волн.

Например, в Португалии, где уровень вакцинации выше, чем в США, случаи резко возросли после того, как в мае BA.5 стал доминирующим, а количество госпитализаций приблизилось к своему предыдущему омикронному пику.

Тополь говорит что наличие волны не вызывает у него сомнений, но его беспокоит длина этой волны.