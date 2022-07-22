Лукашенко ответил журналисту France Press: Франция не знает, в какое место лизнуть президента США

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что Франция приклоняется перед США.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту французского медиаресурса France Press ответил на упреки о независимости Беларуси.

Лукашенко напомнил, что ранее Франция заключила договор с Австралией на поставки подводных лодок, однако, затем в угоду США Австралия разорвала соглашение.

При этом, добавил Лукашенко, президент Франции Макрон ничего не смог сделать, а лишь стоял на задних лапках перед США.

"Вы топчетесь на задних лапках перед президентом США и, уж извините за выражение, не знаете, в какое место его лизнуть. Что же это за суверенитет такой?", - напомнил Лукашенко.