Кандидат в президенты Кении Руто обещает рассекретить контракты с Китаем
Вице-президент Кении и кандидат в президенты Уильям Руто заявил, что опубликует государственные контракты с Китаем и депортирует китайских граждан, работающих нелегально, если он будет избран главой государства.
Бюджет Кении на 2022-2023 год составляет 27,86 млрд долларов, а дефицит ВВП – 6,2%. При этом страна должна Китаю около 8 млрд долларов.
Руто пообещал сократить государственные займы, которые финансировали строительство инфраструктуры президента Ухуру Кеньятты.
Контракты с китайской стороной засекречены. Некоторые кенийские организации подали иски в суд, чтобы добиться полного раскрытия этих документов.
Руто считает, что Кения может справиться со своей долговой ситуацией. Сами выборы, которые состоятся 9 августа, он описывает как «столкновение дельцов и династий».
Вместо планирования гигантских скоростных автомагистралей или новых железных дорог кампания Руто рекламирует план по выдаче кредитов «дельцам» или мелким бизнесменам и женщинам, символом его кампании является тачка.
Для борьбы с коррупцией он предлагает несколько методов: больше денег для преодоления нехватки судей и магистратов, независимые бюджеты для следственных органов и обеспечение активной оппозиции в парламенте.
Между тем все участники предвыборной гонки обвиняют друг друга в коррупции, и каждый из них отвергает эти обвинения.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Огородники напомнили, чего не должно быть на дачном участке
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Садоводы рассказали, как недорого отделить клумбы и грядки от дорожек на даче
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной