Кандидат в президенты Кении Руто обещает рассекретить контракты с Китаем

Вице-президент Кении и кандидат в президенты Уильям Руто заявил, что опубликует государственные контракты с Китаем и депортирует китайских граждан, работающих нелегально, если он будет избран главой государства.

Бюджет Кении на 2022-2023 год составляет 27,86 млрд долларов, а дефицит ВВП – 6,2%. При этом страна должна Китаю около 8 млрд долларов.

Руто пообещал сократить государственные займы, которые финансировали строительство инфраструктуры президента Ухуру Кеньятты.

Контракты с китайской стороной засекречены. Некоторые кенийские организации подали иски в суд, чтобы добиться полного раскрытия этих документов.

Руто считает, что Кения может справиться со своей долговой ситуацией. Сами выборы, которые состоятся 9 августа, он описывает как «столкновение дельцов и династий».

Вместо планирования гигантских скоростных автомагистралей или новых железных дорог кампания Руто рекламирует план по выдаче кредитов «дельцам» или мелким бизнесменам и женщинам, символом его кампании является тачка.

Для борьбы с коррупцией он предлагает несколько методов: больше денег для преодоления нехватки судей и магистратов, независимые бюджеты для следственных органов и обеспечение активной оппозиции в парламенте.

Между тем все участники предвыборной гонки обвиняют друг друга в коррупции, и каждый из них отвергает эти обвинения.