Драупади Мурму была избрана новым президентом Индии

Кандидат от правящей партии Бхаратия Джаната (БДП), 64-летняя бывшая учительница родом из штата Одиша Драупади Мурму заняла пост президента Индии.

Госпожа Мурму одержала уверенную победу над кандидатом от оппозиции - политиком-ветераном Яшвантом Синха. Мурму теперь заменит президента Рама Натха Ковинда, срок полномочий которого истекает 24 июля.

Новоиспечённый президент является первым племенным лидером страны на высшем посту. Родам Мурму из индийского штата Одиши и происходит из народа Сантали, сохранивший до настоящего времени пережитки племенного строя.

Путь к президентскому креслу для Драупади был долог. Как утверждает сама Муру, она узнала о своей номинации по телевидению, и эта новость удивила и обрадовала ее.

"Как женщина племени из отдаленного района Маюрбхандж, я не думала о том, чтобы стать кандидатом на высший пост", - сказала она журналистам, узнав о своем выдвижении.

Политические лидеры в Одише приветствовали ее выдвижение, назвав ее "дочерью земли".

Коллега по партии в штате Каби Вишну Сатпати, который знает ее с 1980-х годов, описывает ее как "прямого и простого" человека.

В следующем месяце индийские законодатели также проголосуют за избрание вице-президента страны.

БДП объявила своим кандидатом Джагдипа Дханкара - старшего лидера, который в настоящее время является губернатором штата Западная Бенгалия. Оппозиция выставляет Маргарет Алву, ветерана Конгресса, которая несколько раз была федеральным министром.