Отказ китайцев платить по ипотеке может повлиять на всю экономику страны

В Китае набирает обороты так называемый ипотечный бойкот. На данный момент отказ граждан выплачивать ипотеку затронул уже 235 объектов в 24 из 31 провинции страны.

Домовладельцы в Китае обычно начинают выплачивать ипотечные платежи за новую недвижимость до того, как она будет завершена, и их платежи помогают финансировать строительство. Но многие проекты сталкиваются с задержками.

Растущий средний класс Китая вложил свои сбережения в недвижимость, полагая, что она станет безопасным убежищем для их с трудом заработанных денег.

В Китае самый высокий уровень владения жильем, который в 2020 году составлял около 96%. Учитывая, что такая значительная доля богатства китайских домохозяйств приходится на недвижимость, любые резкие корректировки цен на недвижимость могут спровоцировать социальную нестабильность.

Введенные в Китае ограничения на отсутствие COVID-19, нанесшие удар по экономике, затронули как домовладельцев, потерявших работу и доходы, так и крупных застройщиков.

Гигант недвижимости China Evergrande Group объявил дефолт по своему долгу в 2021 году, и по крайней мере дюжина других застройщиков не выполнила своих обязательств по офшорным облигациям.

По данным Capital Economics, только за последний год было остановлено строительство около 13 млн квартир, а ипотечные кредиты на сумму до 220 млрд долларов связаны с незавершенными жилыми проектами.

Главной проблемой является последствия краха в секторе недвижимости для финансовой системы, которая сильно зависит от недвижимости.