Садоводы рассказали, как недорого отделить клумбы и грядки от дорожек на даче

Использовать бордюрный камень на дачном участке не всегда удобно. К тому же такие материалы стоят дорого. Есть более дешевые, но не менее эффективные решения.

Можно купить специальный пластиковый бордюр. Он обходится недорого, но прекрасно справляется со своей функцией и хорошо смотрится.

С помощью бордюра из ПВХ легко зонировать участок. Его можно устанавливать прямо или с закруглениями, при необходимости переставлять на другое место, реализовывать любые фантазии в ландшафтном дизайне.

Можно использовать для отделения дорожек обычные доски. Но предварительно их необходимо обработать антисептической пропиткой.

Если доски перед этим обжечь, они прослужат значительно дольше, несмотря на разрушительный для древесины контакт с землей.

Можно воспользоваться природным камнем. Лучше всего покупать его на специализированных карьерах, там цены будут самыми низкими.

Кирпич тоже подойдет для отделения дорожек. Но необходимо выбрать высокую марку, иначе постоянная влажность и замерзающая зимой вода быстро разрушат кирпичи.

Хорошая альтернатива для защиты от воды – пропитка гидрофобизатором. Этот состав закрывает поры материала и придает ему водоотталкивающие свойства.