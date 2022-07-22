Огородники напомнили, чего не должно быть на дачном участке

Существует целый ряд растений, которых не должно быть на дачном участке. Некоторые из них приносят вред и даже могут быть опасны, за другие можно получить штраф.

Первое, что следует удалить с участка – это сорняки. Они мешают выращиванию огородных культур, отбирают у них питание.

Но дело не только в этом. Сорная трава быстро распространяется, в том числе и на соседние участки. В случае зарастания территории сорняками ее владельцу могут дать штраф.

К сорнякам официально относятся одуванчик, заразиха, полевая мята и некоторые другие растения. Сюда же входит борщевик Сосновского, который может вызвать ожоги.

Выращивание запрещенных растений строго контролируется специальными службами. Если на участке есть что-то из запретного списка, минимальным наказанием будет штраф.

Большинство дачников в курсе, что на участке нельзя выращивать коноплю. Но есть и другие растения, которые также приравниваются к наркотическим и психотропным.

К этой категории относятся эфедра, гавайская роза, шалфей предсказателей, снотворный мак, ибога и грибы, которые содержат псилоцибин или псилоцин.

Даже за один кустик таких растений можно получить наказание, а при более серьезных посадках не исключен даже тюремный срок.