Садоводы рассказали, какие цветы можно посадить в августе

Август – подходящее время для посадки цветов-многолетников на своем участке. Среди них есть очень красивые и неприхотливые экземпляры.

Белоцветник – это луковичная культура, но возможна посадка и семенами. Их заглубляют в почву примерно на сантиметр. Если накрыть место посадки пленкой, всходы появятся быстрее.

Размножать астильбу нужно так, чтобы ей хватило времени прижиться до понижения температур. Август для этого прекрасно подходит. Многолетник может расти на одном месте до 15 лет, а для хорошего цветения лучше пересаживать его раз в 5 лет.

Иридодиктиум – это цветок, похожий на ирис. Его нужно сажать на светлом месте в глубокие лунки на расстоянии 8-10 см друг от друга.

Гиацинт высаживается луковицами на глубину около 15 см. Между растениями должен быть интервал примерно в 12 см.

Луковицы нарциссов в августе готовы к пересадке. Размер лунки должен быть равным утроенному размеру луковицы.

Мерендера завершает свое цветение в июле, и к августу уже можно пересаживать луковицы или сеять семена. У растения очень красивые цветы, способные украсить любой участок.

Несмотря на то, что все перечисленные цветы подходят для посадки в августе, стоит учитывать и погодные условия.