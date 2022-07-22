Агрономы назвали самые необычные, но эффективные способы избавления от сорняков

Прополки грядок в огороде избежать невозможно, иначе сорняки погубят и сами растения, и их урожай. А вот на дорожках, между грядками, вокруг кустов и деревьев можно использовать другие методы.

Существует такая добавка к комбикорму, как кукурузный глютен. Его можно просто насыпать в промежутки между растениями и в междурядья, семена сорняков просто не будут прорастать и укореняться.

Поваренная соль, рассыпанная на подъездной дорожке или под забором, впитается в почву и сделает ее непригодной для травы и прочих сорняков.

С уже имеющимися зарослями сорняков поможет справиться уксусная эссенция. Ее распыляют в нужном месте в ясный день. Этот же способ подойдет весной, когда сорняки только начинают прорастать.

Можно просто полить кипятком каждое сорное растение. Правда, для уничтожения взрослой травы потребуется повторить процедуру несколько раз.

Мульчирование опилками, соломой, сеном, корой, хвоей, листвой и даже самими сорняками прекрасно защищает от нежелательной растительности.

Смесь мыла, соли и уксуса, нанесенная на заросли травы путем опрыскивания, быстро и без лишних усилий избавит от сорняков.

Но при использовании всех этих средств следует соблюдать осторожность, чтобы не навредить огородным культурам.