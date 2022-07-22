Садоводы объяснили, как правильно выращивать хосту

Хоста или функция – это многолетнее травянистое растение, которое широко используется в ландшафтном дизайне. Существуют сотни сортов, среди которых всегда можно подобрать подходящий вариант.

Хосты бывают разной высоты. Самые миниатюрные вырастают до 10-15 см, гигантские – выше 70 см. Растение подходит для создания клумб и оформления бордюров.

Для выращивания хосты лучше всего подходит почва, богатая гумусом. Глинистый грунт – не лучший вариант, в него придется добавлять щебень или песок.

У хосты достаточно крупные листья, им нужно много азота. Весной рекомендуется внести удобрения в виде минерального состава или органики: помета, настоя сорняков, перепревшего навоза.

Под широкими листьями хосты редко появляются сорняки. Поэтому в прополке она не нуждается. Можно дополнительно мульчировать грунт.

В большинстве случаев хоста лучше растет в небольшом затенении, чем на открытых солнечных участках. Можно посадить ее практически в полной тени.

Хоста быстро разрастается, у нее красивые цветы. Декоративные качества растения сохраняются с весны и до заморозков.

Хоста не боится засухи, благодаря развитой корневой системе. Она устойчива к болезням и вредителям, прекрасно оттеняет другие растения и придает участку привлекательный вид.