Агрономы назвали самые эффективные подкормки для перца

Перец, который растет в открытом грунте, требует особого ухода. Без правильного выбора подкормок хорошего урожая от этой огородной культуры можно не ждать.

Состав удобрений определяется в соответствии с этапом развития растений. В период цветения ему нужен азот, а в фазе цветения возникает потребность в боре.

При формировании завязей перцу необходим кальций, а на этапе формирования плодов – фосфор. Ни с одной подкормкой нельзя переусердствовать, иначе результат будет обратным.

Удобрения можно вносить под корень или подкармливать ими растения путем опрыскивания. Во втором случае растение быстрее поглощает вещества из подкормки.

Источником азота считаются настой коровяка, куриного помета или травы, раствор аммиачной селитры или мочевины. Все они готовятся на водной основе и используются для полива.

Подкормки обычно проводятся трижды за сезон, но необходимо обращать внимание на состояние растения, погодные условия и другие факторы.

Чтобы впоследствии растение меньше нуждалось в подкормках, можно сразу внести удобрения в лунку еще во время посадки.

Но даже в этом случае не стоит игнорировать биостимуляторы, такие как Циркон или Эпин. Они не наносят вреда растению.