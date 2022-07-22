Басков призвал Хаматову уйти из российского кино из-за критики спецоперации

Певец Николай Басков призывает актрису Чулпан Хаматову не сниматься в российском кино из-за её несогласия с необходимостью проводить спецоперацию на Украине.

22 июля российский музыкант обратился к актриса Чулпан Хаматовой, призвав её "выбросить в мусорку" все свои роли в отечественном кино вслед за Иваром Калныньшем. Таким образом Басков отреагировал на новость о скором выходе в прокат фильма "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой.

Ранее Хаматова неоднократно выступала с критикой российской военной спецоперации на Украине. также открестившись от своего звания народной артистки России.