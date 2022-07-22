Басков призвал Хаматову уйти из российского кино из-за критики спецоперации
Певец Николай Басков призывает актрису Чулпан Хаматову не сниматься в российском кино из-за её несогласия с необходимостью проводить спецоперацию на Украине.
22 июля российский музыкант обратился к актриса Чулпан Хаматовой, призвав её "выбросить в мусорку" все свои роли в отечественном кино вслед за Иваром Калныньшем. Таким образом Басков отреагировал на новость о скором выходе в прокат фильма "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой.
Ранее Хаматова неоднократно выступала с критикой российской военной спецоперации на Украине. также открестившись от своего звания народной артистки России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Садоводы назвали цветущие растения, которые можно посадить без рассады
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Responsible Statecraft: признание России спонсором терроризма невыгодно США
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной