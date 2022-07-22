Фермеры назвали растения, которые помогают бороться с вредителями

Бороться с вредителями можно разными способами: использовать инсектициды или народные методы. А можно посадить растения, которые сами по себе борются с вредными насекомыми.

Всем известная календула или ноготки эффективна против тли и малинной мухи, нематод и грызунов, а также против корневой гнили, поражающей тюльпаны и пионы. Цветы отпугивают насекомых, которые повреждают листья ягодных культур.

Бархотки способны спасти гладиолусы, тюльпаны и розы от целого ряда заболеваний, а огородные культуры – от нематоды.

Настурции предотвращают фитофтору картофеля, грибковые заболевания овощных культур, отпугивают нематод и грызунов.

Георгин, несколько лет растущие на одном и том же месте, помогают избавиться от пырея. Но важно помнить, что клубни выкапывают и высаживают каждый год.

Дельфиниум эффективен против большинства огородных вредителей, а также медяний и пильщиков. Душистый табак помогает избавиться от морковной и луковой мухи. Кстати, морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную.

Убрать с участка нематод и предотвратить развитие патогенных грибов в грунте поможет белая горчица. Красная бузина замечательно справляется с яблочной плодожоркой и нашествием мышей.

Против мышей эффективна кинза, против крестоцветной блошки – укроп, а против паутинного клеща – редька. Шпинат устраняет большинство огородных вредителей.