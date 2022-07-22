Independent: педофилы из Британии приезжали в Польшу под предлогом помощи Украине

Британские педофилы неоднократно приезжали в Польшу, прикрываясь гуманитарной помощью украинским беженцам.

22 июля газета Independent сообщила, что в течение первых шести недель с начала российской военной спецоперации на Украине в Польшу прибыло десять граждан Великобритании, которые ранее были осуждены за педофилию. Все приехавшие заявили, что прибыли в Польшу помогать украинским беженцам.

Агентство Британии по борьбе с преступностью подтверждает информацию о приехавших в Польшу педофилах, заверяя, что польские МВД опросили подозреваемых, после чего их выдворили из страны.