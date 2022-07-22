Огородники рассказали о народных средствах для подкормки томатов
Эффективные и безопасные удобрения для томатов можно приготовить своими руками. Они не содержат химических примесей и позволяют получить обильный, экологически чистый урожай.
Любой огородной культуре нужны подкормки, и томаты не исключение. Внесение в почву полезных веществ необходимо для хорошего роста и цветения, повышения урожайности.
Рассаду томатов тоже нужно подкармливать. Для этого подойдет настой банановых шкурок, его используют дважды в неделю.
Хороший результат дают подкормки из яичной скорлупы. Ее нужно залить водой, настоять 3-4 дня и полить растения. Это поможет томатам получить нужное количество кальция.
Настои на основе скорлупы выполняют еще одну важную функцию: предотвращают различные болезни растений, укрепляя их иммунитет.
Первая подкормка томатов проводится через 15 дней после высадки рассады в грунт. В это время растению требуется азот, его можно получить из составов с дрожжами и настоя крапивы.
Чуть позже растения удобряют древесной золой, коровяком или навозом. Они способствуют формированию цветков и завязей для будущего урожая.
Чтобы ускорить созревание помидоров и защитить растение от фитофтороза его обрабатывают раствором из 4 капель йода и 10 л воды.
Опубликовано: Светлана Репина
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