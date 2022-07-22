Агрономы объяснили, как и зачем обрабатывать огурцы Фитоспорином

Фитоспорин – это эффективный биологический фунгицидный препарат, который применяется на разных этапах развития огурцов.

Основное предназначение Фитоспорина – профилактика и лечение самых распространенных заболеваний огородных культур. В составе есть гуминовые кислоты и биологические споры.

Фитоспорин эффективен против антракноза, оливковой пятнистости, мучнистой росы и многих других заболеваний огурцов, а также от насекомых-вредителей и развития гнили.

Препарат восстанавливает микрофлору почвы и стимулирует рост растения. При этом он не содержит токсических соединений, поэтому может применяться без ограничений.

Для обработки огурцов в открытом грунте дозировка составляет 10 л на квадратный метр. В теплице такого количества хватит на 3 квадрата. В первом случае обработка проводится раз в неделю, во втором – раз в 14 дней.

Раствор необходимо готовить прямо перед обработкой с теплой водой, настаивать в течение суток и поливать им растения под корень.

При наличии признаков заболевания более эффективными будут опрыскивания. Фитоспорином можно обрабатывать и теплицы.

Первую обработку открытого грунта выполняют непосредственно после схода снега. Препарат также эффективен для замачивания семян перед посадкой.