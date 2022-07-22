Евросоюз ввёл персональные санкции против актёров Безрукова и Машкова
Российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков попали в новые санкционные списки Европейского союза.
22 июля пресс-служба Европейского союза опубликовала детали седьмого пакета санкционных мер в отношении России, благодаря чему стало известно, что под санкции ЕС попали российские актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.
В пояснительной записке к санкциям утверждается, что Безруков и Машков неоднократно поддерживали российскую военную спецоперацию на Украине, словесно покушаясь на суверенитет этого государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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