Responsible Statecraft: признание России спонсором терроризма невыгодно США

Издание Responsible Statecraft призывает администрацию правительства США не включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.

В пятницу американская интернет-газета Responsible Statecraft сообщила, что администрации Джо Байдена невыгодно включать Россию в список государств-спонсоров терроризма, поскольку с практической точки зрения подобные решения ничего не поменяют.

По данным экспертов Responsible Statecraft, признание России террористическим государством не только не остановит специальную военную операцию российской армии на Украине, но и может нанести репутационный и вполне материальный урон Соединённым Штатам, угрожая нацбезопасности американского государства.