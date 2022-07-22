Responsible Statecraft: признание России спонсором терроризма невыгодно США
Издание Responsible Statecraft призывает администрацию правительства США не включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.
В пятницу американская интернет-газета Responsible Statecraft сообщила, что администрации Джо Байдена невыгодно включать Россию в список государств-спонсоров терроризма, поскольку с практической точки зрения подобные решения ничего не поменяют.
По данным экспертов Responsible Statecraft, признание России террористическим государством не только не остановит специальную военную операцию российской армии на Украине, но и может нанести репутационный и вполне материальный урон Соединённым Штатам, угрожая нацбезопасности американского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Табачная фирма Philip Morris International объявила об уходе из России
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Садоводы назвали цветущие растения, которые можно посадить без рассады
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной