Садоводы назвали цветущие растения, которые можно посадить без рассады

Многие овощные культуры высаживаются в теплицы или в грунт в виде рассады. С цветами можно поступать таким же образом, но есть варианты, которые позволяют пропустить этот этап и сэкономить время.

В открытый грунт можно высаживать однолетние георгины. Они цветут на протяжении всего лета до заморозков, отличаются устойчивостью к болезням и не требуют особого ухода.

Бархатцы считаются одним из самых неприхотливых растений. Для них подойдут солнечные и затененные участки, любые виды грунта, а прорастают они очень быстро.

Лаватера из семейства мальвовых дает огромное количество сиреневых, розовых или белых цветов. Ей не нужны подкормки, достаточно регулярного полива.

Циния отличается длительным цветением и разнообразием окрасок. Всходит растение примерно за неделю, растет быстро, цветет до самых холодов.

Василек можно посеять один раз, а дальше он будет размножаться самосевом. Для него подходят любые почвы, за исключением кислых. Желательно сажать василек на солнечном месте.

Настурция украсит любой участок своими яркими цветами и замысловатыми листьями. Можно выбрать плетистое или кустовое растение. Перед посадкой семена желательно замочить.

Маттиола – не самый выразительный цветок, зато ее аромат ни с чем невозможно перепутать. Лучше всего выбрать солнечное место с нейтральной или щелочной почвой.