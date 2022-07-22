Садоводы назвали цветущие растения, которые можно посадить без рассады
Многие овощные культуры высаживаются в теплицы или в грунт в виде рассады. С цветами можно поступать таким же образом, но есть варианты, которые позволяют пропустить этот этап и сэкономить время.
В открытый грунт можно высаживать однолетние георгины. Они цветут на протяжении всего лета до заморозков, отличаются устойчивостью к болезням и не требуют особого ухода.
Бархатцы считаются одним из самых неприхотливых растений. Для них подойдут солнечные и затененные участки, любые виды грунта, а прорастают они очень быстро.
Лаватера из семейства мальвовых дает огромное количество сиреневых, розовых или белых цветов. Ей не нужны подкормки, достаточно регулярного полива.
Циния отличается длительным цветением и разнообразием окрасок. Всходит растение примерно за неделю, растет быстро, цветет до самых холодов.
Василек можно посеять один раз, а дальше он будет размножаться самосевом. Для него подходят любые почвы, за исключением кислых. Желательно сажать василек на солнечном месте.
Настурция украсит любой участок своими яркими цветами и замысловатыми листьями. Можно выбрать плетистое или кустовое растение. Перед посадкой семена желательно замочить.
Маттиола – не самый выразительный цветок, зато ее аромат ни с чем невозможно перепутать. Лучше всего выбрать солнечное место с нейтральной или щелочной почвой.
Опубликовано: Светлана Репина
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