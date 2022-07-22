Огородники объяснили, почему стоит посадить скабиозу на своем участке

Цветы скабиозы с их изысканностью и утонченным ароматом обязательно обращают на себя внимание. Такое растение на участке наверняка станет предметом зависти всех соседей.

Существует несколько сортов скабиозы. Растение бывает однолетним, двухлетним и многолетним, различается высотой.

Цветы у него пурпурные, розовые, голубые или белые, плоской или шаровидной формы. Цветение очень продолжительное, до самых заморозков.

Скабиоза хорошо гармонирует с любыми растениями, но прекрасно смотрится и в одиночестве. Это прекрасный медонос, который привлечет на участок насекомых-опылителей.

Семена скабиозы сажают в грунт в мае. Растению подойдет солнечное место, рыхлый нейтральный или щелочной грунт.

Особого ухода не потребуется. Достаточно периодически проводить прополку и регулярно поливать цветы. Но переувлажнения они не любят. В начале роста не помешает подкормка.

Наиболее обильным цветением отличается однолетняя скабиоза. Многолетние растения каждые 3-5 лет нужно делить, чтобы сохранить цветение.

Растение хорошо переносит зиму, его не нужно укрывать. Цветы долго стоят срезанными в вазе и даже распускают дополнительные бутоны.