Кандидат от правящей коалиции Драупади Мурму избрана президентом Индии

Садоводы назвали цветущие растения, которые можно посадить без рассады

Многие овощные культуры высаживаются в теплицы или в грунт в виде рассады. С цветами можно поступать таким же образом, но есть варианты, которые позволяют пропустить этот этап и сэкономить время.

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