Кандидат от правящей коалиции Драупади Мурму избрана президентом Индии
Представитель Национального демократического альянса Индии Драупади Мурму стала новым президентом страны.
Счётная комиссия Индии опубликовала результат сбора голосов на президентских выборах, которые состоялись 18 июля. Стало известно, что новым президентом Индии стала Драупади Мурму, представляющая правящий союз "Национальный демократический альянс".
Сообщается, что Драупади Мурму собрала 64 процента голосов избирателей, в то время как её единственный конкурент Яшвант Синх смог набрать лишь 36%.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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