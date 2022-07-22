Лукашенко дал согласие на размещение российских военных в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что российские военные находятся в Беларуси с его личного согласия.

22 июля были обнародованы фрагменты интервью Александра Лукашенко французскому журналисту издания "Франс Пресс", в рамках которого репортёр поинтересовался, каким образом нахождение представителей российской армии в Беларуси влияет на независимость белорусского государства.

Отвечая на вопрос, Лукашенко отметил, что он лично дал согласие на размещение российских солдат в Беларуси, поскольку он попросил Владимира Путин направить военных ВС РФ в помощь белорусским коллегам. Также Александр Лукашенко уверен, что данное обстоятельство не нарушает принцип суверенитета Беларуси.