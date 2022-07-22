Daily Mail: Запад ожидают неприятности после поездки Путина в Иран
Британское издание Daily Mail рассказало, чем грозит Западу недавняя поезда Владимира Путина в Иран.
22 июля аналитик Марк Алмонд написал колонку для газеты Daily Mail, где сообщил, что поездка Владимира Путина в Тегеран готовит западные страны к неприятностям, поскольку встреча российского лидера с иранским президентом Раиси указывает на укрепление российско-иранских отношений.
Алмонд считает, что наличие президента Турции Тайипа Эрдогана на встрече Путина и Раиси указывает на образование нового антизападного альянса во главе с Россией, Ираном и Турцией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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