Американский генерал Ванхерк не верит в способность РФ и Китая напасть на США
Генерал армии США Глен Ванхерк утверждает, что Россия и Китай не нападут на его государство.
22 июля генерал вооружённых сил Соединённых Штатов Глен Ванхерк заявил, что не верит в способность армий России и Китая внезапно напасть на США, поскольку данный шаг был бы нелогичным и опасным для Москвы и Пекина, о чём прекрасно осведомлены политики этих стран.
Вместе с тем Глен Ванхерк выразил уверенность, что в какой-то момент российско-китайский союз попытается нарушить работу критически важной инфраструктуры США, находящейся вне ведомства Пентагона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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