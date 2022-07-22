Российские «Терминаторы» показали высокую устойчивость в ходе спецоперации на Украине

Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" доказали свою эффективность во время боёв на Украине.

Источник российского информационного агентства "РИА Новости" в Минобороны РФ сообщает, что российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" показали поразительную устойчивость во время спецоперации на Украине. По данным источника, эффективность подобных комплексов заключается в том, что они прикрывают танковые соединения армии РФ.

Также собеседник "РИА Новости" утверждает, что российские "Терминаторы" применяются как в полевых условиях, так и в боях за занятые ВСУ города.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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