Российские «Терминаторы» показали высокую устойчивость в ходе спецоперации на Украине
Российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" доказали свою эффективность во время боёв на Украине.
Источник российского информационного агентства "РИА Новости" в Минобороны РФ сообщает, что российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" показали поразительную устойчивость во время спецоперации на Украине. По данным источника, эффективность подобных комплексов заключается в том, что они прикрывают танковые соединения армии РФ.
Также собеседник "РИА Новости" утверждает, что российские "Терминаторы" применяются как в полевых условиях, так и в боях за занятые ВСУ города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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