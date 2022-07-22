Balkan Insight: жители Польши потеряли доходы после закрытия границ с РФ
Издание Balkan Insight утверждает, что польские граждане открыто заявляют о своём недовольстве закрытием границ с Россией, что повлекло за собой финансовые трудности у поляков.
Журналисты газеты Balkan Insight утверждают, что жители польского города Бранево ощутили последствия закрытой границы с Россией в виде потери доходов. По данным репортёров BI, Бранево является важным приграничным городом и хорошо зарабатывало на транзите российского угля, чего более не происходит по вине администрации Варшавы, наложившей эмбарго на угль из России.
Теперь местные транзитные компании потеряли не менее 30 процентов доходов и вынуждены сокращать прежних работников. Также автор статьи в Balkan Insight утверждает, что россияне нередко приезжали в Бранево, где тратили много денег, а местные поляки ездили в Калининград за бензином, который стоит в России значительно дешевле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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