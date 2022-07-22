Худяков: Пугачёва и Галкин навсегда уезжают в США, продавая дома в России
Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков утверждает, что Максим Галкин и Алла Пугачёва приняли решение окончательно уехать в США.
Утром 22 июля экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков сообщил, что российские певцы Алла Пугачёва и Максим Галкин начали распродажу всей собственной недвижимости в России, после чего намерены навсегда переехать в Соединённые Штаты и продолжить жизнь там вместе с детьми.
Примечательно, что после начала российской военной спецоперации на Украине Максим Галкин осудил действия правительства и армии России, заявив. Пугачёва же не стала комментировать ситуацию, но заверила, что её отъезд из России является лишь отпуском, а не эмиграцией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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