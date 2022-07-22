Рогов: Евросоюз признал Запорожскую область частью России

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Евросоюз признал регион частью РФ.

Сотрудник главного совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что руководство Европейского союза признало данный регион частью России. К такому выводу Рогов пришёл на основании того, что ЕС ввели санкции против Запорожья вместе с антироссийскими санкциями.

К текущему моменту вооружённые силы России контролируют не менее семидесяти процентов Запорожской области, заняв такие стратегически важные города как Мелитополь и Бердянск. Вместе с тем областной центр Запорожья находится под контролем армии Украины.