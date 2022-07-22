Хабек: Германия категорически против запуска «Северного потока — 2»
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек резко против запуска российского газопровода "Северный поток-2".
22 июля немецкий вице-канцлер Роберт Хабек дал интервью телеканалу ZDF, где публично заявил, что Германии категорически недопустимо содействовать запуску работы российского газопровода "Северный поток-2". По мнению Хабека, если Берлин одобрит сертификацию российского трубопровода, то немцы фактически поднимут Белый флаг в центре Европы, обесценив помощь Украине в период российской спецоперации.
Примечательно, что газопровод "Северный поток-2", который является кратчайшим путём поставки газа из РФ в Германию, должен быть сертифицирован именно Берлином. Вместе с тем немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что после старта боевых действий на Украине проект данного российского газопровода не будет запущен в течение долгих лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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