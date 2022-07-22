Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ

Украинский депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Украина должна воровать транзитный российский газ.

22 июля бывший спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков публично заявил, что Украина должна воровать российский газ, который идёт через украинское государство транзитом в Европу. При этом Разумков уверен, что Украина не должна подставлять своих европейских партнёров, не останавливая транзит российского газа.

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков предлагает компании "Нафтогаз Украины" разработать схему, при которой Киев сможет легко и безнаказанно пользоваться российским газом без оплаты.