МИД Приднестровья: республика хочет войти в состав России
Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев утверждает, что Приднестровье намерено присоединиться к России.
22 июля министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев утверждает, что основными приоритетами Приднестровской Молдавской республики является достижение полной независимости от Молдавии или других государств. В дальнейшем Приднестровье намерено войти в состав Российской Федерации, заявил Игнатьев.
Также Виталий Игнатьев напомнил об итогах референдума от 17 сентября 2006 года, в рамках которых жители республики подтвердили намерение отсоединения Приднестровья от Молдавии с вхождением в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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