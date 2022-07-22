МИД Приднестровья: республика хочет войти в состав России

Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев утверждает, что Приднестровье намерено присоединиться к России.

22 июля министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев утверждает, что основными приоритетами Приднестровской Молдавской республики является достижение полной независимости от Молдавии или других государств. В дальнейшем Приднестровье намерено войти в состав Российской Федерации, заявил Игнатьев.

Также Виталий Игнатьев напомнил об итогах референдума от 17 сентября 2006 года, в рамках которых жители республики подтвердили намерение отсоединения Приднестровья от Молдавии с вхождением в состав России.